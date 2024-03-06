Kolombiya'da "satanist ayin" düzenleyen annenin, 6 yaşındaki oğlunu vahşice katlettiği belirlendi

Kolombiya'da bir annenin, 6 yaşındaki çocuğunu "satanist ayinde" öldürdüğü belirlendi. Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez'in "kötü ruhları" kovmak için iki günlük ritüel düzenlediği ve küçük çocuğu öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı.

Maximiliano Tabares adlı kurban, Eylül 2022'de ortadan kaybolmuştu. Anne Perez, oğlunun kahvaltılık almak için markete gittiğini ancak eve dönmediğini iddia etmişti. Perez'in, Tabares'in okuluna da çocuğunun hasta olduğu için derslere gelemeyeceğini söylediği ortaya çıkmıştı.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın ardından Tabares'in büyükannesi Damaris Estela Perez Escalante ve partneri Fabian Alberto Monsalve'nin de aralarında olduğu satanist tarikatıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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"VUDU BEBEKLERİNİN" KULLANILDIĞI GÖRÜLDÜ

Kolombiya'nın kuzeyindeki Antioquia yönetim bölgesinde 4 Mart'ta görülen duruşmada olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Anne Perez ve üvey baba Ramirez'in, ritüelle "gizli bir altından mezara" ulaşmayı hedeflediği tespit edildi.

Çiftin, "vudu bebekleri" ve "büyü kitapları" kullanarak satanist bir tarikatı yönettiği belirlendi.

Yetkililer, ailenin evinde yapılan aramada tarikatla ilgili eşyalar buldu. Adı açıklanmayan bir polis memuru, ele geçirilen bir bez bebeği şöyle anlattı:

"Bez bebek insan figürünü andırıyordu. Yüzü bile vardı. Kalbin olduğu nokta pembe mürekkeple işaretlenmişti."

Yetkililer, Ramirez'in ölü akrep ve çıyan gibi hayvanlar sakladığını gördü. Perez ve Ramirez'in, Tabares'in "içinde şeytan olduğuna" inandığı da belirlendi.

ÇİFT ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Çift işkence, cinayet ve adam kaçırmadan suçlu bulundu. Tutuklu yargılanan çift ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

Öte yandan büyükanne Escalante ve partneri Monsalve beraat etti.