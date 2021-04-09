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Kolombiya'da silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca eyaletinde, silahlı saldırıya uğrayan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kolombiya'da silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kolombiya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
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AA

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Mondomo kasabasına bağlı Cascabel köyünde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Cauca Bölgesel Yeril Konseyi Topluluğu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cinayetlere tepki gösterdi, ölenlerden birinin Elias Trochez adlı insan hakları ve yerli toplulukların savunucusu olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 40'tan fazla kişi öldü. AA'nın haberine göre; ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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