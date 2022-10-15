Kolombiya'da silahlı saldırılarda 3 yerli lider öldürüldü 0:00 / 0:00

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Yerel basında çıkan habere göre, ülkenin Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco ve Candelillas köylerinde 2, Putumayo'ya bağlı Mocoa köyünde 1 olmak üzere 3 yerli lider öldürüldü.

Yetkililer, cesetleri sonradan bulunan liderlerin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü belirledi.

Saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldı.

BU YIL 144 YERLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 144 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kolombiya Temsilcisi Juliette De Rivero, 26 Temmuz'daki açıklamasında, askeri önlemlerin, yasa dışı silahlı grupların yayılmasını önlemede başarısız olduğunu kaydetmişti.

BM Ofisi'ne göre, 2016 ila 2021 yıllarında, Kolombiya'da 562 insan hakları savunucusu cinayete kurban gitti.