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Kolombiya: Hükümet ülkenin son aktif isyancı grubu ELN ile ateşkes imzaladı

Kolombiya'da hükümet, ülkedeki son aktif isyancı örgütle ateşkes anlaşması konusunda uzlaştı. Bu, hükümetin neredeyse 60 yıl süren çatışmaların ardından barışa yönelik son adımı oldu.

Kolombiya: Hükümet ülkenin son aktif isyancı grubu ELN ile ateşkes imzaladı
BBC TÜRKÇE

Kolombiya'da hükümet, ülkedeki son aktif isyancı örgütle ateşkes anlaşması konusunda uzlaştı. Bu, hükümetin neredeyse 60 yıl süren çatışmaların ardından barışa yönelik son adımı oldu.

Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gelecek ay başlaması öngörülen ateşkesten önce çatışmalara son vereceğini duyurdu.

Kolombiya Savunma Bakanı da silahlı kuvvetlere operasyonları durdurma talimatı verdi.

Ancak ELN, ordu ya da diğer silahlı grupların herhangi bir saldırısı durumunda kendilerini savunacaklarını açıkladı.

Altı aylık ateşkes resmen 3 Ağustos'ta başlayacak.

Ateşkes anlaşması tutarsa, ELN'in Kolombiya devletine karşı silahlı mücadeleye başladığı 1964 yılından bu yana çatışmalardaki en uzun süreli ara olacak.

Ancak ateşkesin başarılı olup olmayacağı konusunda şüpheler var. ELN üyeleri, ateşkesin duyurulduğu gün ülkenin kuzeydoğusundaki saldırıda üç polisi öldürdü.

Bir hafta önce de hükümet güçleri, ülkenin doğusunda altı ELN militanını öldürdü.

Kendisi de dağılan M-19 adlı isyancı grubun eski üyelerinden olan Kolombiya lideri Gustavo Petro, geçen yıl iktidara geldiğinde "tam barış" sözü vermişti.

ELN ve Kolombiya hükümetinin, gelecek aydan itibaren Venezula'daki barış görüşmelerine devam etmeleri bekleniyor.

2016'da ELN'den daha büyük bir örgüt olan Kolombiya Devrimci Silahl Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşması çerçevesinde, ELN ile de yapılan görüşmeler başarısız olmuştu.

FARC ile yapılan barış anlaşması dönem dönem sallansa da, Latin Amerika'da en uzun süre devam eden isyana son vermişti.

Binlerce üyesi bulunan ELN'in uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilikle gelir sağlamakla suçlanıyor.

İnsan hakları kuruluşları, ELN gibi örgütlerin birbirleriyle giriştiği çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

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