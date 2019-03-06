Leticia'daki Amazon Havzası binlerce turist ağırlıyor

Kolombiya'nın güneyinde bulunan Leticia kentindeki Amazon Havzası, doğal, kültürel ve sosyal enginliği ile turistler tarafından ilgi görüyor. Kolombiya'nın iç karışıklıklarına maruz kalmayan havza bu nedenle 'unutulmuş bölge' olarak anılıyor