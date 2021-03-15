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Kolombiya'nın Medellin kentindeki tek cami ayakta kalmak için yardım bekliyor

Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Antioquia yönetim bölgesine bağlı Medellin kentinin tek camisi olarak hizmet veren Medellin İslam Kültür Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya.

Kolombiya'nın Medellin kentindeki tek cami ayakta kalmak için yardım bekliyor
AA

Ülkenin ikinci büyük şehri olan yaklaşık 3 milyon nüfuslu Medellin'de, 20 yıl önce birkaç gönüllü Müslüman'ın çabasıyla kurulan Medellin İslam Kültür Merkezi, zamanla kentteki Müslüman sayısının artmasıyla ayakta kalmak için daha fazla finansal desteğe ihtiyaç duyuyor.

Lübnan asıllı Kolombiya vatandaşı imam Ahmed Dasuki merkezin son durumunu ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Yıllar önce Müslüman arkadaşlarıyla, kentte bir cami olmasının önemini konuştuklarını anlatan Dasuki, Pakistanlı bir arkadaşının kendilerine ibadet için daha büyük bir salonu tahsis etmesinin ardından sayılarının arttığını söyledi.

- Salgın döneminde bağışlar azaldı

Başlangıçta kültür merkezini kiralamakta büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Dasuki, "Allah'a şükürler olsun ki gönüllü ve hayırsever kişilerin katkısıyla bu sıkıntıları aştık ve zamanla sayımız da artınca bu mevcut yeri 20 yıl önce kiralamayı başardık." ifadesini kullandı.

Dasuki, Kovid-19'la mücadele kapsamında caminin aylarca kapalı kaldığını aktararak, bu süre zarfında kültür merkezine yapılan bağışların da önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

- "Caminin kirasını 2-3 ay ödeyemediğimiz zamanlar oldu"

Dasuki, kültür merkezlerinin iki katlı olduğunu ancak bir katının kirasını karşılayamadıkları için kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Salgın öncesinde Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve İslam'ı tanımak isteyenlere hızlı ve pratik eğitimler verdiklerini anlatan Dasuki, "İslam nedir, dualar nasıl telaffuz edilir, kısaca İslam'a dair en temel kuralları öğretiyorduk ancak Kovid-19 bütün aktivitelerimizi ertelettiği gibi caminin kirasını da 2-3 ay ödeyemediğimiz zamanlar oldu." dedi.

Dasuki, bu zorlu zamanlarda Türkiye'den ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Bölge insanının İslam'la ilgili çok az bilgi sahibi olduğuna dikkati çeken Dasuki, bu konudaki talepleri yerine getiremediklerini ve İslam'ı detaylı ve doğru anlatmak için kaynağa ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Dasuki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkanlarımız yetersiz olduğundan burada ibadet etmek ve İslam ile ilgili bilgi almak isteyenlere yeterli alan sağlayamıyoruz. Üniversiteden öğrenciler bizi ziyaret etti ve biz onlarla bir hafta sohbet ettik, sorularına cevap verdik. Aynı şekilde onlar da bizi okulda konferanslar vermemiz için davet etti. Burada bir arazi satın almalı ve sıfırdan cami yapmalıyız. Dersliklere ve konferans salonlarına ihtiyacımız var. Eğer böyle bir yapıya kavuşursak insanların merak ettiği her şeyi sağlayabiliriz."

Medellin İslam Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve yaklaşık 12 yıldan bu yana Medellin'de yaşayan Aziz Palaz da merkezin giderlerinin tamamen bağışlarla karşılandığını ve cemaatten birkaç kişinin desteğiyle kira ve diğer ihtiyaçların giderildiğini belirtti.

- "Düzenli bir imam ve dersliğe ihtiyacımız var"

Palaz, cami cemaatinin sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, özellikle cuma namazlarında caminin tamamen dolduğunu söyledi.

Yeni bir cami inşa edilmesinin, meraklı kişilere İslami bilgilerin sağlıklı şekilde aktarılması için çok önemli olduğuna vurgu yapan Palaz, "Düzenli bir imam ve dersliğe ihtiyacımız var. Bu vesileyle İslam hakkında bilgi almak isteyen herkes istifade edebilecek." ifadesini kullandı.

Palaz, mevcut caminin alanının yetersiz olduğunu ve gerekli desteği bulmaları halinde cemaat sayısının artacağını dile getirdi.

- "Caminin aylık giderleri aşağı yukarı 700 dolar"

Kültür merkezinin ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için birkaç kez camiden çıkmak zorunda kaldıklarına değinen Palaz, "Pandemide ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuk, birkaç kira ödeyemedik. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) caminin bir yıllık kirasını karşıladı. Cuma namazlarında cemaatten para toplayarak ayakta kaldık." dedi.

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