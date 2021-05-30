Kolombiya: Protestoculara karşı ordu sokaklarda görevlendirildi

Kolombiya'daki en büyük protestolar Cali kentindekiler

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Cali'de haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından asayişi sağlamak için orduyu görevlendirdiğini açıkladı.

Cuma akşamı Cali'de en az beş kişi hayatını kaybetmiş, bu aylardır süren ve onlarca kişinin öldüğü protestolarda en ölümcül gece olmuştu.

Protestocularla hükümet arasında iki haftadır süren müzakereler de durma noktasına geldi.

Kolombiya sokakları Nisan ayında yeni bir vergi düzenlemesi duyurulduğundan beri hareketli.

Plan protestolar nedeniyle geri çekilse de eylemciler polis şiddeti, sağlık sistemindeki sorunlar ve yoksulluğu protesto etmek için sokaklardan çekilmedi.

En büyük protestoların düzenlendiği kent olan Cali'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Bugün Cali'de bir basın toplantısı düzenleyen Devlet Başkanı Duque kente "maksimum seviyede" asker gönderildiğini duyurdu:

"Böylece şehirdeki kolluk kuvveti kapasitemizi 24 saat içinde üç katına çıkaracağız. Vandallık, şiddet ve düşük yoğunluklu kentsel terörizm görülen kritik noktalara yedek kuvvet göndereceğiz."

Cuma günü hayatını kaybedenlerden biri, Kolombiya Başsavcılığı'nda görevli bir memurdu.

Memurun protestoculara ateş açtıktan sonra öldürüldüğü açıklandı.

Cali kentindeki bir güvenlik yetkilisi, Cuma akşamı protestolarda hayatını kaybeden beş kişinin yanı sıra beş kişinin daha ölü bulunduğunu fakat bu kişilerin ölümleriyle protestolar arasında bir bağlantı olup olmadığını henüz çözemediklerini söyledi.

Analiz: Patlayıcı kokteyl

Daniel Pardo Vegalara, BBC İspanyolca Servisi

Cali Kolombiya'nın güneydoğusunda kritik bir noktada yer alıyor. Gelişmiş kentleri Pasifik Okyanusu ve ülkenin en büyük limanı olan Buenaventura ile bağlıyor.

Pandemi sırasında kentteki yoksulluk sınırının altında düşen kişi oranı, ülke geneline kıyasla üç kat fazlaydı.

Kent ekonomisinin büyük bir kısmı kayıt dışı ve nüfus farklı topluluklardan oluşuyor. Cinayet oranı da bu bölgede yüksek.

Eşitsizlik ve mekânsal ayrışmanın bu kadar büyük olduğu bir kentte bütün bu faktörlerin oluşturduğu kokteyl, protestolar için benzin görevi gördü.

Ve bunun üzerine devletin sert tepkisi eklendi. Protestocuların büyük kısmına suçlu muamelesi yapan yetkililer kente giriş çıkışları keserek ekonomik aktivitenin düşmesine yol açtı.

İki taraf da birbirine öfkeli. Bugüne kadarki diyalog girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.