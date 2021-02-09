Kolombiya, Venezuelalı göçmenlere geçici yasal statü verecek

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Duque, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerin de bu kararı takip etmesini umduğunu belirterek, "Bu adım, uluslararası toplumla netlik kazanmamıza ve uluslararası topluma çağrı yapmamıza olanak sağlıyor." dedi.

Geçici koruma statüsü çerçevesinde, Kolombiya'da Venezuelalı kayıt dışı göçmenlere 10 yıl boyunca yaşama, çalışma, yasal istihdam fırsatlarından faydalanma ve sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlanacağı bildirilirken Duque, "Bu girişim insanlığın, insan haklarına bağlılığın ve pragmatizmin olağanüstü bir gösterisidir." ifadelerini kullandı.

Kararın, Kolombiya'da yasal statüye sahip olmayan 1 milyon civarında Venezuelalıya fayda sağlanması bekleniyor.

Uygulama, Ocak 2021'den önce ülkeye gelen Venezuelalılar için geçerli olacak.

BM Uluslararası Göç Örgütüne göre, Kolombiya, Venezuela'daki ekonomik krizden kaçan 5 milyondan fazla mültecinin yaklaşık üçte birine tekabül eden 1,7 milyondan fazla göçmen aldı.

Kolombiya, en fazla Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.