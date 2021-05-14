Kolombiya Dışişleri Bakanı istifa etti

Ülkede 28 Nisan’da başkent Bogota’da başlayan hükûmetin salgın döneminde açıkladığı vergi reformuna karşı çıkan protestolardan beri yaşanan ikinci hükûmet krizi oldu.
Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla’nın istifasından sonra gelen ikinci istifa Kolombiya Dışişleri Bakanı’nın, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye istifa mektubunu sunmasıyla gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Claudia Blum, "Dışişleri Bakanı olarak istifamı, geri alınamaz şekilde derhal uygulanmak üzere sizlere en derin saygılarımla sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.
Kolombiya’da salgın döneminde açıklanan vergi reformuna karşı yürütülen protestolarda hukûmet ve Ulusal Grev Komitesi arasındaki uzlaşma sağlanamayan görüşmelerde ülkede tekrar tansiyon yükseldi.
Protestolar yaklaşık iki haftadır devam ediyor.
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