Kolombiya’da vergi reformu protestosu 0:00 / 0:00

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Kolombiya'da başkent Bogota’da çıkan protestolarda hükümetin yeni vergi reformu protesto edildi. Protestolar kapsamında kamu malına zarar vermekten çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başkentte başlayan protestolar sırasıyla şehrin Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli yerleşim merkezlerine yayıldı. Kamu binaları ve polis araçlarının zarar gördüğü çatışmada Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, barışçıl protestolar haricinde vandalizmi eleştirdi ve pandemi döneminde zor zamanlardan geçildiğini aktardı.

40 kişinin kamu malına zarar vermekten gözaltına alındığı olaylarda göstericilere güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Ülkenin ikinci büyük şehri Cali'de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ulusal grev kararı alan ülkede artan vergi tutarlarına ve Kolombiya'daki temel ürünler olmak üzere, yakıt, emekli maaşları ve çeşitli kamu hizmetlerinde vergilerin artırılmasına yönelik vergi reformu farklı meslek gruplarından kişileri bir araya getirdi.

19 Mayıs’ta ikincisi düzenlenecek gösterilere ilişkin açıklama yapan işçi sendikaları lideri Kolombiya Ulusal İşsizlik Komitesi (UIK) Kolombiya sendikalarına ve halka çağrıda bulundu.