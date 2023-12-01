Kolombiyanın en yüksek şelalesi: La Cascada la Chorrera

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Gomez, "Her geçen zaman yerli ve yabancı turistler daha fazla geliyor. Gastronomi açısından zengin bir mutfağa sahip olmakla beraber geleneksel tatlıları da mevcut. Buranın insanı, konuklara nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Okumak için kasabadan gidenler şimdi kesin dönüş yapıyor" ifadelerini kullandı.