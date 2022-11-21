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Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da fabrikada kolunu makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi - Güncel haberler
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Kolunu makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi

Batman'da, bir fabrikada çalıştığı sırada önce kolunu, sonra vücudunun bir kısmını makineye kaptıran genç kız ağır yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı

Batman'da fabrikada kolunu makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi - Güncel haberler
Kolunu makineye kaptıran genç kızın feci sonu
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İHA

Batman'da, çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran genç kız, yaşamını yitirdi.

Olay, kent merkezinde bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İşe yeni başladığı öğrenilen Helin Egüz (21), çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı. Kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kız ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Egüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç kızın cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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