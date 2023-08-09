Komiser, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu/uyarıcı maddeleri kiralık araç ile ilimiz güzergahını kullanarak batı illerine sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi" denildi.

Açıklamada, "Şüphelilerin uygulama noktasında durdurulmaya çalışıldığı esnada dur ihtarına uymayarak kaçtığı, seyir halindeyken araçta bulunan ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketleri attıkları, aracın usulüne uygun olarak durdurulduğu, araç içerisinde bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser M.Y. ile V.K. isimli şahısların yakalanmalarının sağlandığı, paketlerin atıldığı yerde yapılan aramalarda (20) paket halinde (19 bin 650) gr gelen skunk maddesinin ele geçirildiği" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca her iki şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.