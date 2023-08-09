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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komiser, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

        Komiser, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

        İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Y. ile araçta yanında bulunan V.S. adlı şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:27
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        Komiser, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
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        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu/uyarıcı maddeleri kiralık araç ile ilimiz güzergahını kullanarak batı illerine sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi" denildi.

        Açıklamada, "Şüphelilerin uygulama noktasında durdurulmaya çalışıldığı esnada dur ihtarına uymayarak kaçtığı, seyir halindeyken araçta bulunan ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketleri attıkları, aracın usulüne uygun olarak durdurulduğu, araç içerisinde bulunan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser M.Y. ile V.K. isimli şahısların yakalanmalarının sağlandığı, paketlerin atıldığı yerde yapılan aramalarda (20) paket halinde (19 bin 650) gr gelen skunk maddesinin ele geçirildiği" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca her iki şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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