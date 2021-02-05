Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 gözaltı kararı

AA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.