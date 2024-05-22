Komiserin ölümünde 'cinayet' iddiası

Karaman'da aracında ölü bulunan komiser Mehmet Şimşek'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre olaydan 3 gün önce odasından pırlanta yüzüğünün çalındığı ve konunun davalık olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre aile, avukatları aracılığıyla kayıtlara intihar olarak geçen olayla ilgili yeniden keşif yapılıp soruşturma açılması için başvuruda bulundu.

27 Ocak’ta Adana’da ebe Elif Çelik ile nişanlanan komiser Mehmet Şimşek, nişandan sonra tekrar görev yeri Karaman Ayrancı’ya döndü. Ancak Karaman’a gittiğinde Şimşek’in nişanlısına hediye olarak alıp odasındaki çekmecede tuttuğu 27 bin liralık pırlanta yüzükle imzasının bulunduğu boş A4 kağıdının çalındığı iddia edildi. REKLAM

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ Kamera kayıtlarını inceleyen Şimşek, 28 Ocak'ta makam odasına polis A.D.'nin izinsiz şekilde girdiğini tespit etti. Olayı 31 Ocak’ta yargıya taşıyan Mehmet Şimşek, 1 Şubat’ta aracında ölü bulundu. Başından vurulan komiserin ölümü ise kayıtlara intihar diye geçti. Hırsızlık şüphelisi A.D. ise 10 Şubat’ta tutuklandı, ancak 4 Nisan’da serbest bırakıldı. OLAYDA CİNAYET ŞÜPHESİ Savcılık, önceki nişanlısından ayrılması, hırsızlık olayı ve görev yerinin değişmesinin Şimşek'i derinden etkilediğine hükmedip takipsizlik kararı verdi. Ayrıca savcılık, Şimşek’in evinde ve makam odasında bulunan psikolojik ilaçlarla ilgili detaylara da takipsizlik kararında yer verdi. Ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı, olay yerindeki 2 farklı saç teliyle 5 parmak izinin incelenmemesine tepki gösterdi ve karara itiraz etti. "İNTİHAR OLDUĞUNU KABUL ETMİYORUZ" İHA'ya konuşan Mehmet Şimşek’in ablası Zeynep İnceer, kardeşinin intihar etmesi için hiçbir sebebi olmadığını söyleyerek, “Kardeşimi olaydan 3 gün önce nişanlayıp yolladık. Gittiğinde ise pırlanta yüzüğün ve kağıdın çalındığını fark etmiş. Kardeşim olayı gerçekleştiren A.D.’yi şikayet etmiş ve ardından arabasında kafasından vurulmuş halde bulundu. Birçok delil kayıp ve biz bunların bulunmasını istiyoruz. Bu olayın intihar olduğunu asla kabul etmiyoruz” dedi.