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HaberlerGündem3. SayfaKOMİSERLİ SUÇ ÖRGÜTÜ! Son dakika: Komiserli, polisli organize suç örgütü! Çok büyük operasyon!
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Komiserli, polisli organize suç örgütü! Çok büyük operasyon!

Adana polisi, aralarında 1 komiser ve 11 polisinde de bulunduğu “organize suç örgütüne” yönelik 550 polisle şafak vakti operasyon yaptı. 55 gözaltı kararının bulunduğu operasyonda örgütün, adam öldürmek, yaralamak, yağma yapmak, silah ve uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işledikleri belirlendi

KOMİSERLİ SUÇ ÖRGÜTÜ! Son dakika: Komiserli, polisli organize suç örgütü! Çok büyük operasyon!
Komiserli, polisli organize suç örgütü! Çok büyük operasyon!
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İHA

Adana polisi aralarında bir komiser ve 11 polisinde de bulunduğu “organize suç örgütüne” yönelik 550 polisle şafak vakti operasyon yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan başlattığı soruşturma kapmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

ARALARINDA 1 KOMİSER VE 11 POLİS VAR

İHA'da yer alan habere göre bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti.

Polis, aralarında 1 komiser ve 11 polisinde bulunduğu 55 zanlıyı yakalamak için 550 polisle dev operasyon başlattı.

"ADAM ÖLDÜRME, YARALAMA, UYUŞTURUCU TİCARETİ"

Özel harekat polisleri tek tek evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Zanlılar bir bir evlerinde yere yatırılıp gözaltına alındı. Zanlıların “adam öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti” yaptıkları öne sürüldü.

ZANLILAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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