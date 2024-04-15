Komisyon hükümete önerdi: Almanya'da kürtajın yasallaşması tartışması

Almanya'da federal hükümet tarafından atanan komisyon, ülkede kürtajın hamileliğin ilk 12 haftası için yasallaştırılmasını önerdi.

Almanya'da kürtaj, kadının hayatının tehlikede olması veya şiddet içeren bir suçun mağduru olması gibi belirli durumlar dışında yasa dışı. Ancak yasa dışı olmasına rağmen yasal istisnaları karşılamadığı halde kürtaj yapanlara nadir olarak kovuşturma başlatılıyor.

Yasa değişikliğini savunanlar mevcut yasayı çağdışı ve kadınlara zarar verici olarak nitelendiriyor. Raporda Almanya'nın mevcut yasasının uluslararası standartlarla uyumlu olmadığının ve modernize edilmesi gerektiği vurgulanıyor.