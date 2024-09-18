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        Haberler Spor Futbol İngiltere Kompany'den Sacha Boey açıklaması - Futbol Haberleri

        Kompany'den Sacha Boey açıklaması

        Bayern Münih Teknik Direktör, Vincent Kompany, sakatlık geçiren Sacha Boey'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 19:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:23
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        Kompany'den Sacha Boey açıklaması!
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        Bayern Münih'in Belçikalı çalıştırıcısı Vincent Kompany, sakatlık geçiren öğrencisi Sacha Boey'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "BOEY İÇİN HALA İYİ BİR SEZON OLABİLİR"

        Belçikalı teknik adam, "Ne yazık ki kariyerimde birçok sakatlık yaşadım. Sonuçta kupalar ekim ya da kasım aylarında kazanılmıyor. Sacha Boey çalışmalı ve hedefini aklından çıkarmamalı. Onun için hala iyi bir sezon olabilir. Bunu aklında tutmalı." dedi.

        Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sacha Boey'un menisküs yırtığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.

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