Komşu 14 girişimci kadının üretim başarısı

AA

Evde oturmaktan sıkılan ve kendi paralarını kazanmak isteyen komşu 14 kadın, yetiştirdikleri ürünleri pazarlayabilmek için harekete geçti.

İlçe Belediyesinin yardımlarıyla Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifini kuran kadınlar, Belediye Başkanı İsmail Özay tarafından tahsis edilen 10 dönümlük tarlada salçalık domates ve biber yetiştirdi.

Yaz döneminde ürettikleri biber ve domateslerin bir kısmını satışa sunan kadınlar, bir kısmıyla da ev yapımı salça hazırladı.

Belediyeden kiraladıkları parkın hizmet binasını da üretim atölyesine dönüştüren kadınlar, burada ev yapımı yöresel tarhana, bulgur, erişte, turşu, gözleme ve yufka da satıyor.

Ürünlerini sipariş üzerinden ya da ilçe pazarında satışa sunan girişimci kadınlar, üretim yapmanın ve alın teriyle paralarını kazanıp harcamanın keyfini çıkarıyor.

- "Ev ve ülke ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz"

Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay, AA muhabirine, kadınlara üretim yapmaları için tahsis ettikleri tarlayı belediye ekiplerince ekime hazırladıklarını, sebze fideleri de temin ettiklerini söyledi.

Kadınların kooperatiflerine sahip çıktığını, üretime hevesli olduklarını anlatan Özay, "Kooperatiften belediyenin hiçbir karı yok. Sadece kadınların ev ve ülke ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Dar gelirli ailelere bir nefes oldu. Ürünler organik olduğu için halkımızdan ciddi talep var." diye konuştu.

- "Komşularımızla çalışıp ailemize katkı sağlıyoruz"

Kooperatif Başkanı Fatma Hayta (49) da kooperatifi bu yıl martta kurduklarını, Kovid-19 sürecinde kontrollü sosyal hayatla üretime başladıklarını dile getirdi.

Kooperatif üyelerinin hepsinin evli ve en az iki çocuğu olduğunu belirten Hayta, "Evde oturmaktansa burada bir işe yaradığımızı düşünüyoruz. Komşularımızla çalışıp ailemize katkı sağlıyoruz. Buradan kazandığımız parayla çocuklarımızı okutuyor, eşlerimize destek oluyoruz. Kendi paramızı kazanıp ihtiyacımız olan şeyleri almak güzel bir duygu. İsteyerek ve çok keyif alarak çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Fidan Karagöz (35) ise üretime destek vermekten mutlu olduğunu vurgulayarak, "Önceden sadece eşimizin eline bakıyorduk ama şimdi kendimiz kazanıp kendimiz harcayabiliyoruz." dedi.

Üyelerden 61 yaşındaki Fatma Ertunç, kendilerine imkan sağlayan yetkililere teşekkür etti.