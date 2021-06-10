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Komşu cinayeti: Eşime laf atana kurşun atarım

İstanbul Esenyurt'ta aynı binada oturan komşular arasında çıkan "laf atma" kavgası kanlı bitti. Yanına aldığı silahla kapısına dayandığı komşusuna, 'Benim eşime laf atana kurşun atarım' diyen öfkeli koca kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Gökhan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

KOMŞU CİNAYETİ! Son dakika: Eşime laf atana kurşun atarım - Haberler
İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aynı binada oturan komşular arasında çıkan "laf atma" kavgası cinayetle bitti. Eşine laf attığını iddia eden komşusuna kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçen salı günü gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusu olan iki aile arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. Akşam saatlerinde taraflardan birinin eşi eve girdiği sırada atışma yaşandı. Bu duruma sinirlenen kadın, kocası geldiğinde durumu kocasına aktardı. Hakaret içeren sözleri duyan koca, sinirlenerek yatak odasında bulunan tabancasını alıp kavgalı olduğu komşusunun kapısına dayandı.

'BENİM EŞİME LAF ATANA KURŞUN ATARIM'

Komşusunun kapısını çalan öfkeli koca, kapıyı açan Gökhan K. ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle yanında getirdiği silahı ateşleyen şahıs, "Benim eşime laf atana kurşun atarım" diyerek birkaç el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Gökhan K. yere yığıldı.

Silah seslerini duyan komşular kapıya çıktığında yaralı Gökhan K.'yi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Gökhan K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karışan karşı komşuyu silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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