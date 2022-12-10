"Çocukların gürültü yaptı" kurşunu!

DHA

Bursa'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. İsmet Y. (35), alt kat komşusu Süleyman Ö.´nün (23) evine gitti.

İKİ KOMŞU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre iki komşu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SİLAHLA 6 EL ATEŞ ETTİ Evine gidip tabancasını alan İsmet Y., tekrar alt kat komşusunun kapısına gitti. İsmet Y., kapıyı açan Süleyman Ö.´ye tabanca ile 6 el ateş edip kaçtı. Süleyman Ö. koluna ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyat edildi. Süleyman Ö.´nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.