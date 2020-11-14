Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü - ANTALYA

Ömer Ula (32),Karyağdı Mahallesi'nde komşuları G.S. ve D.P. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ula, komşuları tarafından önce bıçakla, ardından da silahla yaralandı.Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan Ula, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Olay yerinden kaçan G.S. ile D.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ula'nın cenazesi, Elmalı ilçesinde defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.Kavganın, bina önüne dikilen ağaçtan çıktığı iddia edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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