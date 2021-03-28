AA

İddiaya göre, ilçede iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre, taraflardan A.G'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği aynı aileden Y.D, K.D, İ.D. ile M.D. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diğer aileden İ.G. ve A.G. sopa darbeleriyle başlarından yaralandı. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kavganın olduğu sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.