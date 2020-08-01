Komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü - BURSA

Osmangazi ilçesinde İsmet Ö. (66) ile komşusu V.T. (48) arasında su faturası ödemesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada V.T. tarafından darbedildiği öne sürülen İsmet Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İsmail Ö, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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