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Haberler Gündem 3. Sayfa Komşular pencereden bakınca ortaya çıktı
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Komşular pencereden bakınca ortaya çıktı, polis soruşturma başlattı

Antalya'da, kendisine ulaşamayınca pencereden bakan komşularının koltukta hareketsiz gördüğü yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan Durmaz'ın acı haberini alan oğlu ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Komşular pencereden bakınca ortaya çıktı
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İHA

Antalya'da, yaşlı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan Bekir Durmaz'a (73) sabah karşı komşuları bakmaya geldi. Seslenmelerine cevap alamayan komşular, pencereden baktıklarında Durmaz'ı mutfakta kanepenin üzerinde hareketsiz şekilde gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, haberi duyup olay yerine gelen Durmaz’ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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