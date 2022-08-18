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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Komşuları ve polis alarma geçti! Kocasını toprakladı! - İstanbul haberleri
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Komşuları ve polis alarma geçti! Kocasını toprakladı!

İstanbul'da Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti. Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaat bekçisi, polise haber verdi. Polis ekiplerine durumu anlatan Şahin, eşiyle inşaattan ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Son dakika haberi: Komşuları ve polis alarma geçti! Kocasını toprakladı! - İstanbul haberleri
Komşuları ve polis alarma geçti! Kocasını toprakladı!
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DHA

İstanbul Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi.

KOCASINI GÖMÜP DUAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı.

"VÜCUDUNDAKİ ELEKTRİK GİTSİN"

İNŞAAT BEKÇİSİ POLİSİ ARADI

Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi. Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi.

Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

"YILLAR ÖNCE VÜCUDU ELEKTRİK ÇEKMİŞ"

Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü. İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu.

"TOPRAK ELEKTRİĞİNİ ALSIN DİYE"

Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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