Komşunun köpeğini öldürdü, savcı hapis talep etti 0:00 / 0:00

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Trabzon'da komşusunun köpeğini tüfekle öldüren şahıs hakkında savcılık hapis talebinde bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, 23 Mart'ta Trabzon'un Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ethem E., komşusu Erdal Ç.'nin 'Mişa' adlı köpeğinin tavuklarını boğduğunu gördü. Bunun üzerine öfkeye kapılan Ethem E., av tüfeği ile köpeğe ateş ederek ayağından ve göğsünden vurdu. Ağır yaralanan köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölen köpeğin sahibi jandarmaya giderek komşusundan şikâyetçi oldu.

'KANLAR İÇİNDEKİ KÖPEĞİM KURTARILAMADI'

Köpeği vuran Ethem E.'nin eşinin, yaşananları kendisine anlattığını belirten Erdal Ç, "Ethem'in eşi 'Sizin köpek bizim tavuklara saldırdı. Eşim köpeğe tüfekle ateş etti' dedi. Bunun üzerine köpeği kontrol için eve gittim. Kanlar içerisindeki köpeğimi Trabzon'da veterinere götürdüm. Ama kurtarılamadı. Köpeğimi vuran kişiden şikayetçiyim" dedi.

'KÖPEK TAVUKLARIMI ALARAK KAÇTI'

Ortahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ethem E., "Köpek, tavuklarımı alarak kaçtı. Bir süre sonra yeniden geri döndü. Bunun üzerine korkutmak için havaya ateş ettim. Köpek gözden kayboldu" dedi.

SAVCI HAPİS CEZASI İSTEDİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, Ethem E. hakkında "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek" suçundan iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan Ethem E. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.