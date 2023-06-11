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Haberler Gündem 3. Sayfa Komşunun şaşırtan ilanına ilişkin şikâyette karar!
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Evini bu ilanla satılığa çıkardı! Komşunun şikâyetinde mahkemeden karar!

Tekirdağ'da bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikâyetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı görenleri şaşırttı. İlan, alt komşunun şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla polis eşliğinde indirildi. İlanı veren kişi ise, ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti

Komşunun şaşırtan ilanına ilişkin şikâyette karar!
AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş., bir yıldır oturduğu evini mart ayında komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna "Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılı ilan astı.

Ö.Ş.'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, "kişilerin huzur ve sükunu bozma" suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.

"HUKUKİ MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

A.K., ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti. 4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikâyetçi olmadığını ifade eden A.K., komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.

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