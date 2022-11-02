Komşusu av tüfeğiyle öldürdü

Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşan komşuların kavgasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Geçer (63), traktörüne bindiği sırada aralarında husumet bulunan ağıl komşusu R.A. ile karşılaştı.
AV TÜFEĞİ İLE GÖĞSÜNDEN VURULDU
Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurulduğu öne sürülen Geçer, olay yerinde hayatını kaybetti.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Geçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kaçan katil zanlısı R.A.'nın yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.
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