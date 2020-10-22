Komşusunu gürültü yaptığı için bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - ISPARTA

AA

Fatih Mahallesi'ndeki bir aparmanda oturan Ş.A.K ile alt kattaki komşusu G.M. arasında iddiaya göre gürültü yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A.K, komşusunu bıçakla yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gözaltına alınan Ş.A.K, polis merkezine götürüldü.