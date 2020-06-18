"Kömür", 21 Haziran'da TRT 2'de ekranlara gelecek

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TRT 2'de ekranlara gelecek olan film, İran'ın en önemli film festivali olarak gösterilen "Uluslararası Fecir Film Festivali"nde prömiyerini gerçekleştirdi.

Senaryosunu yine Monsef'in kaleme aldığı filmde, Hadi Eftekharzadeh, Farid Adhami, Jila Shahi ve Yousef Yazdani rol alıyor.

Monsef'in ilk uzun metraj filmi, oğlunun hapse mahkum edilmesinin ardından Azerbaycan'a kaçarak, trajik bir sarmalın içine itilen bir babanın yoksulluktan kurtulmak için sınır kaçaklığına başlamasıyla birlikte ahlaki normlarının değişim sürecini anlatıyor.

Yönetmenin daha önce çektiği "Ardak" ve "Ağla" isimli kısa filmleri de ABD, İtalya, Ermenistan, Mısır ve Türkiye gibi farklı ülkelerdeki film festivallerinden ödüller almıştı.