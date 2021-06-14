Düğün hazırlığı yapıyordu! Ense ve şakağından infaz! 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ergin Öztürk´ten (35) dünden beri haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu, bölgede arama çalışması başladı.

Aile fertlerinin aramalarında Öztürk, bugün sabah saatlerinde, terk edilmiş bir evin bahçesinde yerde hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, vücudunda ateşli silah yarası olan Ergin Öztürk'ün öldüğü belirlendi.

ENSESİ VE ŞAKAĞINDAN VURMUŞLAR

Jandarma ekiplerinin incelemesinde Öztürk'ün ense ve şakağında mermi girişi tespit edildi.

Öztürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıp, iz takip köpekleri eşliğinde delil arayan ekipler, Öztürk'ün ölümüyle ilgili şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.