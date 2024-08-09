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        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçları sona erdi. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 09.08.2024 - 01:08
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
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        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maçla tamamlandı.

        RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0 kazandı. Başakşehir'in Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı olası rakibinin belirleneceği eşleşmede ise St Patrick's Athletic, sahasında Sabah'ı 1-0 yendi.

        Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

        Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

        Ararat-Armenia (Ermenistan) - Puskas Akademia (Macaristan): 0-1

        Auda (Letonya) - Drita (Kosova): 1-0

        Ordabasy (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan): 0-1

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        Ilves (Finlandiya) - Djurgarden (İsveç): 1-1

        HJK (Finlandiya) - Decic (Karadağ): 1-0

        Iberia Tiflis (Gürcistan) - RAMS Başakşehir: 0-1

        Mlada Boleslav (Çekya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1

        Ruzomberok (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0

        Silkeborg (Danimarka) - Gent (Belçika): 2-2

        Brondby (Danimarka) - Legia (Polonya): 2-3

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fehervar (Macaristan): 1-0

        Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sheriff (Moldova): 3-0

        Zürich (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 0-3

        CSKA 1948 (Bulgaristan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

        Osijek (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 1-1

        Maccabi Petah Tikva (İsrail) - CFR Cluj (Romanya): 0-1

        Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

        Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1

        Corvinul (Romanya) - Astana (Kazakistan): 1-2

        Kilmarnock (İskoçya) - Tromsö (Norveç): 2-2

        Maribor (Slovenya) - Vojvodina (Sırbistan): 2-1

        Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Flora Tallinn (Estonya): 1-1

        Spartak Trnava (Slovakya) - Wisla Krakow (Polonya): 3-1

        St Patrick's Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

        St Mirren (İskoçya) - Brann (Norveç): 1-1

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