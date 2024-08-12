Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın oynanacak iki maçla başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde rövanşlar başlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 13-15 Ağustos'ta yapılacak 30 rövanş maçıyla tamamlanacak.

        İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, rövanş mücadelesinde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk edecek.

        Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

        Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

        Yarın:

        19.30 Paide (Estonya) - Hacken (İsveç) (1-6)

        21.45 Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan) (0-3)

        14 Ağustos Çarşamba:

        17.00 Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya) (2-1)

        REKLAM

        19.00 Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

        15 Ağustos Perşembe:

        19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (1-1)

        19.00 Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan) (1-0)

        19.00 Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda) (0-1)

        19.00 Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka) (3-2)

        19.30 Zire (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan) (1-1)

        20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-1)

        20.00 Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): (2-2)

        20.00 Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya) (1-1)

        20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan) (1-2)

        20.00 Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya) (1-1)

        20.00 CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail) (1-0)

        20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-1)

        20.00 Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-3)

        20.30 AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan) (1-3)

        20.45 RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan) (1-0)

        REKLAM

        21.00 Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya) (1-2)

        21.00 Drita (Kosova) - Auda (Letonya) (0-1)

        21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) (1-2)

        21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-3)

        21.30 Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) (2-2)

        21.30 Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre) (0-2)

        22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova) (1-0)

        22.00 Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (0-1)

        22.00 Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan) (1-0)

        22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya) (0-0)

        22.15 Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre) (3-0)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Göbeklitepe'nin gizemli keşfi
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?