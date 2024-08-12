Konferans Ligi eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın oynanacak iki maçla başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 13-15 Ağustos'ta yapılacak 30 rövanş maçıyla tamamlanacak.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, rövanş mücadelesinde 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan ekibi Iberia'yı konuk edecek.
Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.
Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.30 Paide (Estonya) - Hacken (İsveç) (1-6)
21.45 Mornar (Karadağ) - Paksi (Macaristan) (0-3)
14 Ağustos Çarşamba:
17.00 Astana (Kazakistan) - Corvinul (Romanya) (2-1)
19.00 Fehervar (Macaristan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)
15 Ağustos Perşembe:
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Vikingur Reykjavik (İzlanda) (1-1)
19.00 Pyunik (Ermenistan) - Ordabasy (Kazakistan) (1-0)
19.00 Sabah (Azerbaycan) - St Patrick's Athletic (İrlanda) (0-1)
19.00 Legia (Polonya) - Brondby (Danimarka) (3-2)
19.30 Zire (Azerbaycan) - Osijek (Hırvatistan) (1-1)
20.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Mlada Boleslav (Çekya) (1-1)
20.00 Tromsö (Norveç) - Kilmarnock (İskoçya): (2-2)
20.00 Brann (Norveç) - St Mirren (İskoçya) (1-1)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - CSKA 1948 (Bulgaristan) (1-2)
20.00 Djurgarden (İsveç) - Ilves (Finlandiya) (1-1)
20.00 CFR Cluj (Romanya) - Maccabi Petah Tikva (İsrail) (1-0)
20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Kopenhag (Danimarka) (0-1)
20.00 Sheriff (Moldova) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-3)
20.30 AEK (Yunanistan) - Noah (Ermenistan) (1-3)
20.45 RAMS Başakşehir - Iberia (Gürcistan) (1-0)
21.00 Vojvodina (Sırbistan) - Maribor (Slovenya) (1-2)
21.00 Drita (Kosova) - Auda (Letonya) (0-1)
21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) (1-2)
21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-3)
21.30 Gent (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) (2-2)
21.30 Slask Wroclaw (Polonya) - St. Gallen (İsviçre) (0-2)
22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Ballkani (Kosova) (1-0)
22.00 Decic (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (0-1)
22.00 Puskas Akademia (Macaristan) - Ararat-Armenia (Ermenistan) (1-0)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Ruzomberok (Slovakya) (0-0)
22.15 Vitoria (Portekiz) - Zürich (İsviçre) (3-0)