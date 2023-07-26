Konferans Ligi elemelerinde günün sonuçları!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı. İşte günün sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:
Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1
The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1
Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1
Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3
Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0
Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.