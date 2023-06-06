UEFA Konferans Ligi’nde final maçı geldi çattı. Bu sene ikincisi düzenlenen Konferans Ligi’nde Fiorentina ve West Ham United kupaya çok yakın. Geçen sezon finalde Roma, Feyenoord ile karşı karşıya gelmişti ve rakibini 1-0 yenerek kupaya uzanan takım olmuştu. Bu sezon yine bir İtalyan temsilcisi finale yükselme başarısı gösterdi. İşte merakla beklenen Fiorentina West Ham United maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…