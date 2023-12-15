Konferans Ligi'nde 16 maç oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup aşaması 8 grupta oynanan 16 karşılaşma ile tamamlandı. H Grubu´nda Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava´yı 4-0 ile geçti ve lider olarak son 16 turuna kaldı. D Grubu´ndaki Beşiktaş ise deplasmanda Lugano´yu 2-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini alarak ve turnuvaya veda etti.

FENERBAHCE LİDER OLARAK BİR UST TURA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi´ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu´ndaki 6´ncı ve son maçında sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava´yı ağırladı. Ülker Stadyumu´nda oynanan karşılaşmayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu´ndan Aleksandar Stavrev yönetti. Stavrev´in yardımcılıklarını ise Dejan Kostadinov ile Goce Petreski yaptı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0´lık skorla kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 36´ncı dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48´inci dakikada kendi kalesine Takac, 59 ve 61´inci dakikada ise Dzeko kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe´de Tadic, karşılaşmanın 48´inci dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, H Grubu´nu 12 puanla lider olarak tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Konferans Ligi´ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise D Grubu´ndaki son maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. Letzigrund´ta oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çaldı. Raczkowski´nin yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka üstlendi. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 36´ncı dakikada Cenk Tosun ve 88´inci dakikada Emrecan Terzi kaydetti. Öte yandan mücadelenin 90´ıncı dakikasında Lugano´da Steffen, Beşiktaş´ta ise Oxlade-Chamberlain kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, D Grubu´ndaki ilk galibiyetini alarak, Avrupa kupalarına veda etti.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Club Brugge - Bodo/Glimt: 3-1

Lugano - Beşiktaş: 0-2

Ludogorets Razgrad -Nordsjaelland: 1-0

Fenerbahçe - Spartak Trnava: 4-0

Lille - Klaksvik: 3-0

Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana: 1-2

Zorya Luhansk - Breidablik: 4-0

Maccabi Tel Aviv - Gent: 3-1

Viktoria Plzen - Astana: 3-0

Dinamo Zagreb - Ballkani: 3-0

Zrinjski Mostar - Aston Villa: 1-1

Legia Warszawa - AZ Alkmaar: 2-0

Ferencvaros - Fiorentina: 1-1

Genk - Cukaricki Stankom: 2-0

PAOK - Helsinki: 4-2

Aberdeen - Eintracht Frankfurt: 2-0