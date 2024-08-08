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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynandı - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları oynandı

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç yapıldı. Kopenhag, sahasında Banik Ostrava'yı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:43
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olarak kabul edilen Konferans Ligi'ne, 3. eleme turu ilk maçlarıyla devam edildi.

        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e elenmesi durumunda Konferans Ligi play-off'larındaki olası rakibinin belli olacağı eşleşmede St. Gallen, Slask Wroclaw'ı 2-0 yendi.

        Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 25 maçla tamamlanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Paksi (Macaristan) - Mornar (Karadağ): 3-0

        Hacken (İsveç) - Paide (Estonya): 6-1

        Kopenhag (Danimarka) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0

        St. Gallen (İsviçre) - Slask Wroclaw (Polonya): 2-0

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