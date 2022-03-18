Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları tamamlandı.

Olimpik Marsilya, evinde 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Basel'e konuk oldu. Geriye düşen Marsilya, Cengiz Ünder'in 74 ve Rongier'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 8'e kaldı.

AZ Alkmaar, deplasmanda 2-1 yenildiği Bodo/Glimt'e karşı 90 dakikayı, aynı skorla önde bitirince uzatmalara gidildi. Sampsted'in 105+1'inci dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getiren Bodo/Glimt, 120 dakika sonunda tur biletini aldı.

İşte alınan tüm sonuçlar ve tur atlayan takımlar:

Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2 (1-2)

Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere): 2-1 (0-2)

Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda): 0-4 (4-4)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2 (1-2)

Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)

Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)

LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)

Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)