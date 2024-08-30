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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. İrlanda'nın St. Patrick's takımını eleyen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:04 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:04
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        Konferans Ligi play-off turu tamamlandı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalmayı başaran takımlar belli oldu.

        Astana, Omonia, Helsinki, Noah, St. Gallen, Mlada Boleslav, Pafos, The New Saints, Olimpija Ljubljana, Cercle Brugge, Panathinaikos, Vikingur, Legia Varşova, Kopenhag, Vitoria Guimaraes, Celje, Djurgarden, Chelsea, Heidenheim, Larne, Real Betis ve Fiorentina, 2 maç sonunda tur atlayan ekipler oldu.

        Rövanş karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:

        Astana-Brann: 3-0

        Zira-Omonia: 1-0

        Trabzonspor-St.Gallen: 1-1 (Penaltılarda 4-5)

        Helsinki-Klasvik: 2-1

        Ruzomberok-Noah: 3-1

        Olimpija Ljubljana-Rijeka: 5-0

        Paksi-Mlada Boleslav: 0-3

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        Pafos-Cluj: 3-0

        The New Saints-Panevezys: 0-0

        Cercle Brugge-Wisla Krakow: 1-4

        Panathinaikos-Lens: 2-0

        Santa Coloma-Vikingur: 0-0

        Drita-Legia Varşova: 0-1

        Kilmarnock-Kopenhag: 1-1

        Zrinjski Mostar-Vitoria Guimaraes: 0-4

        Celje-Pyunik: 4-1

        Maribor-Djurgarden: 0-1

        Servette-Chelsea: 2-1

        Heidenheim-Hacken: 3-2

        Puskas Akademia-Fiorentina: 1-1 (Penaltılarda 4-5)

        Larne-Lincoln Red Imps: 3-1

        Real Betis-Kryvbas: 3-0

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