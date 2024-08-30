Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. İrlanda'nın St. Patrick's takımını eleyen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalmayı başaran takımlar belli oldu.
Astana, Omonia, Helsinki, Noah, St. Gallen, Mlada Boleslav, Pafos, The New Saints, Olimpija Ljubljana, Cercle Brugge, Panathinaikos, Vikingur, Legia Varşova, Kopenhag, Vitoria Guimaraes, Celje, Djurgarden, Chelsea, Heidenheim, Larne, Real Betis ve Fiorentina, 2 maç sonunda tur atlayan ekipler oldu.
Rövanş karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:
Astana-Brann: 3-0
Zira-Omonia: 1-0
Trabzonspor-St.Gallen: 1-1 (Penaltılarda 4-5)
Helsinki-Klasvik: 2-1
Ruzomberok-Noah: 3-1
Olimpija Ljubljana-Rijeka: 5-0
Paksi-Mlada Boleslav: 0-3
Pafos-Cluj: 3-0
The New Saints-Panevezys: 0-0
Cercle Brugge-Wisla Krakow: 1-4
Panathinaikos-Lens: 2-0
Santa Coloma-Vikingur: 0-0
Drita-Legia Varşova: 0-1
Kilmarnock-Kopenhag: 1-1
Zrinjski Mostar-Vitoria Guimaraes: 0-4
Celje-Pyunik: 4-1
Maribor-Djurgarden: 0-1
Servette-Chelsea: 2-1
Heidenheim-Hacken: 3-2
Puskas Akademia-Fiorentina: 1-1 (Penaltılarda 4-5)
Larne-Lincoln Red Imps: 3-1
Real Betis-Kryvbas: 3-0