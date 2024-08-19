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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor!

        Temsilcilerimiz Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in de yer aldığı Konferans Ligi play-off turunda heyecan yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:21
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        Konferans Ligi'nde play-off başlıyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos'ta 24 maç yapılacak.

        RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak.

        Trabzonspor ise aynı gün TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

        Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

        Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

        20 Ağustos Salı:

        19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)

        21 Ağustos Çarşamba:

        19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)

        22 Ağustos Perşembe:

        19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

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        19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)

        19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)

        19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)

        20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)

        20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)

        20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)

        20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)

        20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)

        20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

        21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)

        21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

        21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)

        21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)

        21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)

        21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

        21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)

        21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir

        22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

        22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor

        22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

        22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

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