Mobilya sektöründe sahip olduğu tecrübeyi yeni ve modern mağazacılık konseptiyle buluşturan Konfor Mobilya, 20. yılını tamamlayacağı 2019 sonuna kadar Türkiye genelinde 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Sektörde ilk üç arasına girmek için kapsamlı bir yatırımla köklü bir dönüşüm hareketine girdiklerini kaydeden Konfor Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, "Finansman gücümüzle bayilerimize daha fazla kazanç sağlarken, yenilenen portföyümüzle de müşterilerimize kaliteli mobilyayı uygun fiyatla sunacağız." dedi.
Mağaza sayısında sadeleşmeye giderek, 2018'de yüzde 30 büyüme gerçekleştireceklerini ifade eden Gönen, Konfor Mobilya'nın 20. yılını simgeleyen 2019 yılı için ise iki kat büyüme hedefi koyduklarını açıkladı. Konfor Mobilya'nın gelecek beş yıla ilişkin yatırım bütçesi ise 500 milyon TL'nin üzerinde.
Mevcut Konfor Mobilya mağazalarının 50'si, markanın geçirdiği dönüşüme uygun olarak yenilenecek. 2018 yılı bitmeden açılacak 50 yeni mağazayla birlikte, Konfor markasını taşıyan mağaza sayısı 100'e ulaşacak. Konfor, 2019 yılında 100 mağaza daha açarak 20. yılını 200 mağazayla taçlandıracak. Erden Gönen, bu mağazaların 140 tanesinin yenilenen Konfor Mobilya konseptine sahip olacağını, 60 mağazanın ise Konfor Yatak adıyla açılacağını ifade etti.
Turquality ile ihracat katlanacak
Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hacmiyle mobilya sektörünün önde gelen ihracatçıları arasında yer alan Konfor Mobilya, Almanya, Kıbrıs, Azerbaycan, Bahreyn ve Hollanda’da yer alan toplam yedi mağazasının yanı sıra 37 ülkeye ihracat yapıyor. 2019 yılında Turquality programına dahil olmayı hedefleyen Konfor, ihracat cirosunu beş yılda beş kart artırıp, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 yurt dışı mağazaya ulaşmayı planlıyor.
Mobilyalar artık beş yılda bir yenileniyor
Tüketici alışkanlıklarının köklü bir dönüşümden geçtiğine dikkat çeken Gönen, "İnsanların mobilyaya bakış açıları değişti. Daha modern, güncel trendlere daha uygun mobilyalar benimseniyor. Eskiden tüketici bir mobilyayı onlarca yıl kullanıyordu. Bugün ise ortalama beş yılda bir yeni mobilya alınıyor. Konfor olarak kendi dönüşümümüzü, sektör genelindeki bu değişime öncülük edecek şekilde planladık ve uygulamaya aldık." diye konuştu.
Konfor Mobilya, 2019 yılında 250 milyon TL yatırımla İzmir Kemalpaşa'da açılacak yeni fabrika sayesinde istihdamı dört kat artıracak. Fabrikanın lojistik açıdan kritik bir noktada yer aldığını dile getiren Gönen, "Buradan Türkiye nüfusunun üçte ikisine sadece birkaç saat içinde ulaşma imkanımız olacak. 163 bin metrekarelik yeni fabrikamız, üretim ve tedarik süreçlerini çok daha verimli hale getirecek." dedi.
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