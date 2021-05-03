Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın ceset bulundu

AA

Yerel yetkililer, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) aktif olduğu Kilya bölgesinde sivillere ait yaklaşık 10 cesede ulaşıldığını ifade etti.

Yetkililer, saldırının, güvenlik güçlerinin kontrol etmediği bölgelerde eylem yapan ADF militanlarınca düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF grubunun bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bini aşkın sivilin öldüğü tahmin ediliyor.