Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elektrik kesintileri Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırdı

AA

Kovid-19'la Mücadele Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, ülkede elektrik kesintilerinin gittikçe sıklaştığı ve bu durumun oksijen tedavisinin verildiği sağlık kuruluşlarını sıkıntıya düşürdüğü belirtildi.

Komisyonun Yöneticisi Jean Jacques Muyembe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kesintilerin oksijen tüpü üreten firmaları da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ülkede, salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana virüse yakalanan 18 binden fazla kişinin yaklaşık 600'ü öldü, 14 bini de iyileşti.