Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görevli BM Misyonunun Başkan Yardımcılığına Khassim Diagne atandı

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BM’nin resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in MONUSCO Başkan Yardımcılığı görevine Diagne’yi atadığı belirtildi.

Diagne, görevi ABD'li David Gressly’den devralacak.

- Birçok ülkede önemli görevler üstlendi

BM'de yaklaşık 25 yıl çeşitli görevlerde bulunan Diagne, Liberya, Kamerun, Pakistan, Fildişi Sahili, Ruanda, Kenya ve Somali gibi ülkelerde önemli görevler üstlendi.

Diagne, 2017'den bu yana BM İcra Ofisinde, İnsani Yardım ve İnsan Hakları Birimi Direktörü olarak görev yapıyordu.

MONUSCO’nun Başkanlığına 15 Ocak’ta Gineli Bintu Keita atanmıştı.

Yaklaşık 20 bin çalışanla yakın zamana kadar BM'nin en büyük istikrar misyonları arasında yer alan ve şimdilerde maddi sıkıntılarla karşı karşıya olan MONUSCO'nun yıllık bütçesi yaklaşık 1 milyar dolar.