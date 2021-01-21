Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden göç dalgası tedirginliği

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında bulunan Zongo kentinin Valisi Michel Siazo Yeke Yeke, basına yaptığı açıklamada, OAC'nin başkenti Bangui'den sınır komşusu Zongo'ya binlerce kişinin göç ettiğini belirtti.

Yeke Yeke, Bangui sakinlerinin sağlık kontrolünden geçmeden Zongo'ya geldiğini ifade ederek dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınından dolayı yerel halkın tedirgin olduğuna dikkati çekti.

Yerel yetkililerden Roger Sido Vagia, Zongo'da Kovid-19 tanı merkezi bulunmadığına vurgu yaparak göçmenlere sağlık ve yaşam şartları konusunda acil yardım sağlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre 5 bine yakın OAC vatandaşı Kamerun'a sığındı.

BM yetkileri, günlerce yürüdükten sonra Kamerun'un doğusundaki Garua Bulai kentine ulaşan binlerce kişinin acil ihtiyacını gidermek amacıyla Dünya Gıda Programı ve UNICEF'in destek olduğunu ancak şiddet olayları nedeniyle çok sayıda OAC vatandaşının ülkelerinden kaçmaya devam etmesi nedeniyle uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

- OAC'de 18 Aralık’ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize’yi, "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, Bangui’yi ele geçirmek için harekete geçmişti.