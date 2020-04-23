Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde polis ile silahlı grup arasında çatışma: 15 ölü

AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Songololo bölgesinde faaliyet gösteren siyasi-dini hareket BDK mensupları, ibadet için kendilerin ait bir evde toplandı.

Polis, BDK üyelerinin, "eyaletin yerlisi olmadığı" gerekçesiyle Songololo yöneticisinin evine saldırmaya hazırlandığı istihbaratı üzerine gruba müdahale etti.

Taraflar arasında çıkan çatışmada, 2'si polis 13 kişi öldü.

Olaylarda 8 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kongo-Merkez eyaletinin eski milletvekili Ne Mwanda Nsemi tarafından 1969'da kurulan bir hareket olan BDK'nin, Kongo etnik milliyetçiliği odaklı siyasi ve kültürel bir ajandası bulunuyor.

KDC, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin topraklarının bazı kısımlarını kapsayan etnik bir Kongo devleti kurma amacı taşıyan Nsemi, 2017'de ülkeyi sömürmeye çalışmakla suçladığı Ruandalılar ve Ruandalı olduğunu ileri sürdüğü eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla Mart 2017'de tutuklanan Nsemi, iki ay sonra firar etmişti.



