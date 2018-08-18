KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde ortaya çıkan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 87'ye çıktı, bunlardan 60'ının Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

AA'nın haberine göre, Ebola olduğu belirlenen 60 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün kurbanlarının sayısı 20'ye çıktı.

Öte yandan, 87 kanamalı ateş vakası içinde sayılan ancak Ebola olduğu kesinleşmeyen 27 ölüm bulunuyor. Bu ölümlerin salgın ilan edilmeden önce yaşanması ve Ebola'nın bulaşma riski nedeniyle sebebi belirlenemiyor.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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