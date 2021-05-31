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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni bölgesinde isyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Beni bölgesinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni bölgesinde isyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti
AA

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrine gece isyancı grup ADF tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 30 sivil hayatını kaybetti.

Aynı bölgede, geçen hafta ADF saldırısında 13 sivil yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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