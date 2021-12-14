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Haberler Dünya Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava açıldı
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Washington DC Başsavcısı Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava açtı

ABD'nin başkenti Washington DC'nin Başsavcısı Karl Racine, 6 Ocak'taki Kongre baskınında ortaya çıkan milyonlarca dolar hasar için "Proud Boys" ve "Oath Keepers" isimli aşırı sağcı gruplardan 31 kişiye dava açtı.

Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava açıldı
Kongre baskınına karışan aşırı sağcı gruplara dava
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AA

Washington DC'deki federal mahkemede dava açan Karl Racine, söz konusu grupların 31 üyesine "şehri terörize etme planı kurma" suçlaması yöneltti ve bu grupların eylemini "koordine olarak gerçekleştirilmiş iç terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Racine, mahkemeden "Proud Boys" ve "Oath Keepers" üyelerinin Kongre baskını bölgeyi korumak için gönderilen polislere verilen para ve yaralanan polislerin tedavisi için harcanan milyonlarca dolardan sorumlu tutulmasını talep etti.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 3 polis yaşamını yitirmiş, 140 polis yaralanmıştı.

Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

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